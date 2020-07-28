انطلاق المعرض الافتراضي المجاني الأول في الشرق الأوسط للفرنشايز

منصة دائمة ومستمرة لرواد الأعمال في الامتياز التجاري

ينطلق المعرض الافتراضي الأول للفرنشايز "الامتياز التجاري" خلال الفترة من 10-15 أغسطس الجاري، والذي يضم جهات إستراتيجية مهمة دولية ومحلية، ويعد فرصة سانحة لرواد الأعمال للحصول على اختيارات في الامتياز التجاري، ويحظى بمشاركة واسعة من الغرف التجارية بمختلف مناطق المملكة.



وأكدت المدير التنفيذي للمعرض عبير جليح أن جميع المشاركات ستتاح مجاناً لكافة العلامات التجارية المحلية والدولية، مشيرة أن المشاركة المجانية تستهدف توسيع اللقاءات وفتح الفرص الكبيرة أمام جميع الشركات للاستفادة من المعرض.



وأضافت جليح أن المعرض الافتراضي يهدف إلى دعم رواد وشباب الأعمال بالبحث عن المزيد من الخيارات المتنوعة في المشاريع التجارية بنظام الامتياز التجاري السلعي والخدمي، معتبرة تواجد الكثير من العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة لتواجد الموردين والقانونيين وشركات التطوير، فرصة كبرى لرواد الأعمال للحصول على الامتياز التجاري.



وأوضحت أن اللقاءات الافتراضية تسمح لجميع العلامات التجارية في العالم للمشاركة في وقت واحد، لافتة أن النسخة القادمة من المعرض الافتراضي يهدف لإبقاء التواصل مستمر، وجعل المعرض منصة دائمة ومستمرة، مؤكدة، أن إدارة المعرض تدرس إمكانية جعل هذه النسخة متاحة طوال العام، والقرار سيتخذ بشكل رسمي بعد انتهاء فترة المعرض الحالي.