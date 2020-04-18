" الداخلية ": اعتماد نموذج موحد للتنقل خلال منع التجول وتطبيقه في جميع المناطق

اعتباراً من الثلاثاء القادم

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه إلحاقاً لبيان الوزارة بتاريخ 19 شعبان 1441هـ بشأن أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، حيث عملت الوزارة على تحديث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة المنع) للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، فقد تم اعتماد نموذج (موحد) للعمل بموجبه، وتقرر تطبيق النموذج الموحد في جميع مناطق المملكة كافة، اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء الموافق 28 / 8 / 1441 هـ .

