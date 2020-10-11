البريد السعودي: استخدام طائرات الدرون في توصيل الطرود تحتاج إلى بيئة آمنة

"الفوزان": نعتمد تقنية متطورة وهي محطات الطرود التي تستخدم حالياً بنجاح

أكد نائب رئيس الشؤون القانونية والدولية في البريد السعودي عبد العزيز الفوزان، بأن هناك خططاً لبدء استخدام الطائرة الدرون في توصيل الطرود.

وأشار خلال مداخلته لقناة الإخبارية إلى أن استخدام طائرات الدرون في توصيل الطرود من خلال التقنية تحتاج إلى بيئة آمنة، وكما نعلم المملكة تعتبر قارة.



وكشف "الفوزان" بأن البريد السعودي يعتمد تقنية متطورة وهي محطات الطرود التي تستخدم حالياً وتسمح لأي شخص يحمل كوداً معيناً بالذهاب إلى المواقع الخاصة بمحطات الطرود، التي توفرت في الأماكن الإستراتيجية مثل المولات للحصول على الطرود خلال 24 ساعة.

