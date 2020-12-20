"حرس الحدود" تُعلن أسماء 53 مواطناً من المقبولين لوظائفها الإدارية

دعتهم إلى استكمال إجراءات الكشف ومسوغات التعيين قبل غرة جُمادى الآخرة

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود، ترشيح عدد (53) مواطناً اجتازوا المقابلة الشخصية على الوظائف المعلن عنها بتاريخ 20 / 07 / 1441 هـ، على موقعها الإلكتروني وعلى منصة جدارة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكّدت "المديرية" على المرشحين، سرعة المراجعة لاستكمال اجراءات الكشف الطبي اللازم واستكمال مسوغات التعيين؛ علماً بأن آخر موعد لانتهاء الكشف الطبي سيكون يوم الخميس الموافق 1 / 06 / 1442هـ.

وأكدت أن مَن لم يستكمل اجراءات الكشف الطبي في الموعد المحدّد، فإن ذلك سيعد عدولاً عن الوظيفة ولا يحق له المطالبة بالوظيفة بعد ذلك.

وللاطلاع على أسماء المرشحين عبر موقع المديرية العامة لحرس الحدود: https://www.fg.gov.sa/Arabic/NewsDetails.aspx?k=265