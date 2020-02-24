ثلثهم إصاباتهم خطيرة.. سيارة تدهس 30 شخصاً خلال مهرجان بألمانيا

السلطات ألغت العروض كإجراء احترازي

أصيب أكثر من 30 شخصاً، اليوم (الاثنين)، عندما اندفعت سيارة وسط استعراض بمهرجان في بلدة فولكمارسن بولاية هيسه في ألمانيا.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن ثلث المصابين إصاباتهم خطيرة، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها، أفادت الشرطة على "تويتر" بأن جميع العروض في ولاية هيسه بغرب البلاد، حيث تقع فولكمارسن، ألغيت كإجراء احترازي.