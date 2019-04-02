"محافظ الغاط" يدشن فعالية "امش ٣٠" للتشجيع على ممارسة الرياضة

حملة توعوية بحضور العديد من مديري الدوائر الحكومية والأهالي

دشن محافظ الغاط منصور بن سعد السديري، فعالية "امش 30" بالتعاون مع مستشفى الأمير ناصر السديري وبلدية الغاط ومدينة الغاط الصحية.

وشارك في الفعالية العديدُ من مديري الدوائر الحكومية والأهالي رجالًا ونساء وأطفالًا، وتتلخص فكرة تنفيذ الفعالية في المشي لمدة ٣٠ دقيقة؛ للتشجيع على ممارسة رياضة المشي.