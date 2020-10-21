معهد الإدارة يحقق نتائج متقدمة في مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي

الراجحي يشكر المعهد.. والسجان: ما تحقق من مستوى مرتفع اتساقًا مع رؤية 2030

حقق معهد الإدارة العامة نتائج متقدمة في معيارين من معايير التقييم المعتمدة في الاستبيان الخاص بالمشروع (معيار نسبة رضا الموظفين عن بيئة العمل، معيار نسبة الارتباط الوظيفي المستدام لعام 2019م)، وبهذه المناسبة شكر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، مدير عام المعهد الدكتور بندر السجان، على الجهود المبذولة في المعهد ضمن المرحلة الثالثة لمشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي لعام 2019م؛ حيث وجه شهادة شكر لمعهد الإدارة العامة وتهنئة على حصوله على نتائج عالية في معيار نسبة الارتباط الوظيفي المستدام لعام 2019م بنسبة (81%) من فئة (الجهات التعليمية والتدريبية)، كما وجه أيضاً شهادة شكر على حصوله على نتائج عالية في معيار نسبة رضا الموظفين عن بيئة العمل بنسبة (61%) من فئة (الجهات التعليمية والتدريبية).

ومن جانبه أعرب مدير عام المعهد الدكتور بندر السجان عن بالغ شكره وامتنانه لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، رئيس مجلس إدارة المعهد، على الدعم الكبير والاهتمام البالغ الذي تحظى به برامج وخطط وأنشطة المعهد ومشاريعه الاستراتيجية.

مؤكداً أن ما حققه المعهد من مستوى مرتفع في مشروع قياس الارتباط الوظيفي الحكومي، الذي يعد أحد مشاريع تطوير أداء الجهات الحكومية، وتحسين بيئة العمل من أجل رفع إنتاجية الموظفين تماشياً مع رؤية المملكة 2030، ما هو إلا نتيجة دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.

ومن جانبه أكد مدير عام الموارد البشرية بالمعهد عبدالرحمن الشعيل، أن المشروع يهدف إلى التعرف على الجوانب التي تسهم في تصحيح المسارات الاستراتيجية المستقبلية لرفع مستوى الارتباط المهني الفاعل، وتحقيق أعلى مستويات الرضا بين الموظفين وجهاتهم، والذي هو إحدى الركائز الأساسية للارتقاء بمستوى الأداء في جميع القطاعات والمؤسسات الحكومية وغيرها، وهو بمثابة العلاقة والشراكة المتبادلة التي تقوم على زرع الولاء لدى الموظف وحثه على بذل قصارى جهده لتحقيق أهداف المنظمة التي ينتمي إليها، وذلك باستثمار العنصر البشري من خلال التشجيع والتدريب والتأهيل والابتعاث والتطوير وإدارة المواهب وتوفير بيئة عمل متميزة، وغيرها من العوامل التي تعود بالنفع على بيئة العمل وكسب رضا الموظف ورفع نسبة ارتباطه بجهة عمله.

وأضاف الشعيل أن هذه النتائج جاءت بناء على تصويت مباشر من الموظفين، وهو ما يعطي لها قوة كبيرة ومصداقية عالية، وتعكس المجهودات الكبيرة والعمل الدؤوب الذي تقوم به إدارة المعهد على مستوى الإدارة العامة للموارد البشرية.