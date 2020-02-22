برلين.. وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزبَي الاتحاد المسيحي

استعرضا الشراكة القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين؛ نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي CDU/CSU للشؤون الخارجية والدفاع والأمن الدكتور يوهان فاديبول.

وشهد الاستقبال استعراض الشراكة القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزبَي الاتحاد المسيحي

1

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441 03:01 PM

استعرضا الشراكة القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك

برلين.. وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزبَي الاتحاد المسيحي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 534

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين؛ نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزبي الاتحاد المسيحي CDU/CSU للشؤون الخارجية والدفاع والأمن الدكتور يوهان فاديبول.

وشهد الاستقبال استعراض الشراكة القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزبَي الاتحاد المسيحي

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020