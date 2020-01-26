الاتفاق يدعم هجومه بالثنائي "آل سالم" و"أزارو"

أنهت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع المهاجم عبدالله آل سالم لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعقد يمتد إلى 3 سنوات ونصف في صفقة انتقال حر، وجرت مراسم التوقيع في مقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي.

كما تعاقدت إدارة النادي مع المهاجم المغربي وليد أزارو بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح، وذلك بنظام الإعارة لنهاية الموسم قادماً من النادي الأهلي المصري.

نادي الاتفاق

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26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441 05:18 PM

الاتفاق يدعم هجومه بالثنائي "آل سالم" و"أزارو"

صحيفة سبق الإلكترونية

الدمام

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أنهت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع المهاجم عبدالله آل سالم لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعقد يمتد إلى 3 سنوات ونصف في صفقة انتقال حر، وجرت مراسم التوقيع في مقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي.

كما تعاقدت إدارة النادي مع المهاجم المغربي وليد أزارو بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح، وذلك بنظام الإعارة لنهاية الموسم قادماً من النادي الأهلي المصري.

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