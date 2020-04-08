وزير الصحة الكويتي يتوقع استمرار أزمة فيروس كورونا عالمياً حتى بداية العام المقبل

توقع ملايين المصابين خلال الشهرين المقبلين

توقع وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح، استمرار أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، على مستوى العالم، حتى أوائل العام المقبل 2021.

وأشار الشيخ باسل الصباح في تصريحات صحفية خلال مقطع مصور تم تداوله على تويتر، اليوم الأربعاء، إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا، حول العالم ستصل إلى نحو 3 ملايين إصابة في نهاية أبريل نيسان الجاري، كما ستتضاعف في الشهر التالي مايو أيار المقبل، بحسب تقديراته.

وأوضح وزير الصحة الكويتي في تصريحاته، أن أعداد الإصابات بالفيروس حول العالم لا تزال في منحنى صعود حاد، معرباً عن أمله في انخفاض حدة هذا المنحنى. وفقاً لسكاي نيوز.