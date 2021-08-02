"صندوق الاستثمارات العامة" يحذّر مجددًا من التعامل مع أي مُنتحل لاسمه

بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.. وطالَبَ بضرورة الإبلاغ عن أي جرائم

حذّر صندوق الاستثمارات العامة اليوم، مجددًا، من أي تواصل مع شخص ينتحل اسم الصندوق بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.

وطالب الصندوق في تغريدة على حسابه بتويتر، بضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق #كلنا_أمن، علمًا بأن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.

2

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 11:48 AM

بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.. وطالَبَ بضرورة الإبلاغ عن أي جرائم

"صندوق الاستثمارات العامة" يحذّر مجددًا من التعامل مع أي مُنتحل لاسمه

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

2 1,260

حذّر صندوق الاستثمارات العامة اليوم، مجددًا، من أي تواصل مع شخص ينتحل اسم الصندوق بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.

وطالب الصندوق في تغريدة على حسابه بتويتر، بضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق #كلنا_أمن، علمًا بأن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021