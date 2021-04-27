"الوهيبي": 5 أعوام على رؤية 2030 .. ولي العهد يسابق الزمن

أكد أن قطاع التعليم حظي بنصيب وافر من الإنجازات

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، أن التعليم حظي بنصيب وافر من رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل خمسة أعوام.

وقال: جاءت المنجزات تسابق الرؤى والرؤية، حيث انطلقت في عام الجائحة خطوات التعليم حثيثة، متواكبة مع الرؤية، ومن نتائجها التحول الرقمي، فأبدعت وزارة التعليم في التحول الكامل للتعليم عن بعد، بقيادة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، من خلال ابتكار الحلول التقنية العاجلة والفاعلة، ومنها إنشاء منصة الحاضر والمستقبل، منصة "مدرستي".

وأضاف الوهيبي: خمسة أعوام مرت على رؤية المملكة 2030، كانت أيامها حاضرة في ذاكرة الإنسان السعودي، والعربي، والعالمي أيضًا، فجميعهم ينظرون، وما زالوا، إلى هذه الرؤية المباركة، التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وباركها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهي تشقّ عُباب المنجزات، وتعبر سماءات الدول والأفراد والجماعات، وغيمتها أينما هلّت أغدقت خيرًا وبركة وحضورًا محليًا وإقليميًا ودوليًا مميزًا.

وأشار المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض إلى همم السعوديين ومشاركتهم في رؤية المملكة 2030، وقال: أبدع السعوديون بهمتهم "جبل طويق" في جميع مجالات الرؤية، فكان لهم سمو سيدي ولي العهد، قائدًا، وموجهًا، وملهمًا، و"رؤية" ينفذون منها إلى العالم، وهو ما يتحقق يومًا بعد يوم، ففي كل محفل لا يتوانى بوصفهم بالإبداع، والشموخ، وهيبة الحضور، فلم يخيبوا ظنه، حتى سابقت رؤية المملكة العربية السعودية الزمن في منجزاتها الماثلة على أرض الواقع، ولن نبالغ إن قلنا إنها سبقته.