"حائل" تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

رفحاء وسكاكا وأبها تلتها حيث سجلت 6 مئوية

سجلت مدن (حائل)، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (4) مئوية.

وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن رفحاء وسكاكا وأبها، تلتها في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجلت درجة "6 مئوية".