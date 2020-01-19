"حائل" تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

رفحاء وسكاكا وأبها تلتها حيث سجلت 6 مئوية

سجلت مدن (حائل)، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (4) مئوية.

وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن رفحاء وسكاكا وأبها، تلتها في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجلت درجة "6 مئوية".

حائل أدنى درجة حرارة حالة الطقس الأرصاد

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19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441 11:25 AM

رفحاء وسكاكا وأبها تلتها حيث سجلت 6 مئوية

"حائل" تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجلت مدن (حائل)، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (4) مئوية.

وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن رفحاء وسكاكا وأبها، تلتها في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجلت درجة "6 مئوية".

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حائل أدنى درجة حرارة حالة الطقس الأرصاد

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