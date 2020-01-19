"حائل" تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

سجلت مدن (حائل)، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (4) مئوية.
وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن رفحاء وسكاكا وأبها، تلتها في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجلت درجة "6 مئوية".حائل أدنى درجة حرارة حالة الطقس الأرصاد
رفحاء وسكاكا وأبها تلتها حيث سجلت 6 مئوية
سجلت مدن (حائل)، أدنى درجة حرارة اليوم؛ حيث بلغت (4) مئوية.
وبيّنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات- أن رفحاء وسكاكا وأبها، تلتها في انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سجلت درجة "6 مئوية".