سيارة جديدة من "تويوتا" تعمل على "روث الأبقار".. وداعًا محطات الوقود

تعمل على خلايا وقود الهيدروجين الذي يتم تحويله من فضلات الماشية

تعكف شركة "تويوتا" اليابانية حاليًا، على تطوير تقنية حديثة تعتمد على وقود جديد؛ مما قد يجعل الوقوف على محطات الوقود في طابور طويل شيئًا من الماضي.

وتقوم الشركة اليابانية بتطوير سيارات جديدة تعتمد على مفهوم جديد للطاقة بعيد عن المفهوم الحالي ومصادر الطاقة الحالية؛ حيث تعمل على تصنيع سيارات تعمل على فضلات الأبقار.

ووفقًا لما تَوصلت إليه "سبوتنيك عربي"؛ فإن الشركة طرحت للمرة الأولى تصميم سيارتها من طراز "Mirai"، الذي من المفترض أن يعمل على خلايا وقود الهيدروجين الذي يتم تحويله من روث الماشية.

وبحسب تصريحات كبير مسؤولي قسم التكنولوجيا في الشركة اليابانية، شيجيكي تيراشي؛ فإن براز الماشية يمكن أن ينتج الهيدروجين الكافي لتشغيل هذا الطراز من السيارات، والذي تم إعادة تصنيعه منذ عام.

يذكر أن السيارة المقرر طرحها في الأسواق في عام 2021، قادرة على استخدام هذا النوع من الوقود لتحوله إلى كهرباء، دون إطلاق أي انبعاثات ثانوية سوى الماء.

ولا تعتبر تجربة الشركة لاستخدام هذا النوع من الوقود، جديدة؛ حيث أعلنت في عام 2017 عن رغبتها في إنشاء معمل في كاليفورنيا الأمريكية للحصول على غاز الميثان من روث الماشية الحلوب، ولتوليد المياه والكهرباء والهيدروجين.