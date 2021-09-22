وفاة "أشهر الرقاة" في حادث دهس بالطريق العام بالأفلاج

اشتهر بفعل الخير والمساهمة في علاج المرضى دون مقابل

تُوفي صباح اليوم الأربعاء أشهر الرقاة في حادث دهس بالطريق العام في محافظة الأفلاج.

وتشير التفاصيل الأولية لمباشرة الجهات الأمنية لحادث دهس بالطريق العام ارتطمت خلاله مركبة بالشيخ الراقي أثناء عزمه عبور الطريق مترجلاً على قدميه.

يُذكر أن موقع الحادث يشهد عديداً من الحوادث الدورية التي راح ضحيتها عديدٌ من الأبرياء.

وكان المتوفى قد عُرف عنه فعل الخير والمساهمة في علاج المرضى دون مقابل بالرقية الشرعية، وتشافى على يده كثير من المرضى، ويتوافد عليه كثير من المرضى من داخل المملكة ودول الخليج العربي.