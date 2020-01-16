إجبار مسافرة على إجراء " اختبار الحمل" قبل ركوب الطائرة

كانت في طريقها من هونج كونج إلى جزر سايبان الأمريكية

"نعتذر يا سيدتي ولكن لن تستطيعي الصعود على الطائرة قبل إجراء اختبار الحمل"، نزلت كلمات موظفي شركة الطيران كالصاعقة على الفتاة اليابانية ميدوري نيشيدا، 25 عاماً، ولم تتخيل أن تكون بهذا الموقف في مطار هونج كونج الدولي، مستعدة للسفر من أجل قضاء عطلة بجزر سايبان الأمريكية في المحيط الهادئ.

وحسب موقع " CNN " بالعربية، اعتذرت شركة طيران "هونغ كونغ إكسبرس"، بعد أن طلبت من إحدى المسافرات إجراء اختبار لإثبات أنها ليست حاملاً قبل صعودها إلى طائرة متجهة إلى جزيرة سايبان الأمريكية.

وكانت الشركة قد تعرضت لانتقادات شديدة بعد تلك الواقعة مع المسافرة اليابانية.

وقالت " نيشيدا " لصحيفة "وول ستريت جورنال": "لقد كانت تجربة مهينة ومحبطة للغاية"، مضيفة أن شركة الطيران أشارت إلى أن الاختبار كان مطلوباً للنساء اللاتي "لوحظ أن حجمهن أو شكلهن يشبه المرأة الحامل".

وقال التقرير إن موظفي شركة الطيران رافقوها إلى الحمام وسلموها اختبار الحمل، ومنعوها من الصعود إلى الطائرة إلا ومعها الاختبار بنتيجة سلبية.

وقالت شركة الطيران في بيان لها:"نود الاعتذار عن الضيق الذي تسببنا به".

وأشار البيان إلى أن شركة الطيران تعرضت لضغوط من السلطات في سايبان لتكثيف عمليات تفتيش الركاب، والتأكد من عدم وجود حوامل لضمان عدم تقويض قوانين الهجرة الأمريكية".

وأضاف البيان " قررت الشركة وقف هذه الممارسة على الفور ".

وأوضحت "CNN" أن جزر سايبان الأمريكية، أصبحت وجهة مفضلة لـ "سياحة الولادة"، حيث يسافر الأجانب للولادة على أراضي الولايات المتحدة لضمان حصول أطفالهم على الجنسية الأمريكية.