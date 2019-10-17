تتويج الفائزين.. ختام بطولة المملكة للرماية على الأطباق "سكيت وتراب"

اختتمت، اليوم الخميس، منافسات بطولة المملكة للرماية على الأطباق (سكيت وتراب) لجميع الفئات: مبتدئين، درجة أولى، ممتاز؛ والتي جرت منافساتها في الفترة من 14-18 صفر الجاري، ونظّمها الاتحاد السعودي للرماية بمنطقة الرياض.

من جهته أوضح رئيس الاتحاد السعودي للرماية فارس عصمت السعدي، أن البطولة تهدف إلى صقل جيل من الرماة الجدد وبثّ روح المنافسة للرماة الدوليين ورماة الدرجة الأولى، بما يحقق ارتفاع المستوى المهاري للرماة، وصولاً لتحقيق النتائج المشرفة للمملكة في البطولات الخارجية، وأشار إلى أن هذه البطولة تأتي استعدادًا للمشاركة في البطولة الآسيوية الرابعة عشرة للرماية على جميع الأسلحة شهر نوفمبر القادم، وتحتوي على بطائق تأهيل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

شوجاءت منافسات أطباق الحفرة مبتدئين على النحو التالي:

أولًا: صالح مفضي الشراري - الجوازات.

ثانيًا: فهد ملفي الرشيدي - الجوازات.

ثالثًا: فارس غرم الله الزهراني - أمن المنشآت.

وفي منافسات أطباق الحفرة ممتاز:

أولًا: فيصل سعود الدعجاني - دوريات الأمن.

ثانيًا: فهد ماكن المطيري - دوريات الأمن.

ثالثًا: دليم جابر القحطاني - الأمن العام.

وفي منافسات أطباق الأبراج ممتاز:

أولًا: سعيد مقبل المطيري - اتحاد الرماية.

ثانيًا: الأمير دكتور سعود الحسن آل سعود - وزارة الداخلية.

ثالثًا: حاتم مرضي الشمري - شرطة حائل.

من جانبه عبّر المدير التنفيذي للاتحاد السعودي أحمد منصور الشهراني، عن بالغ الشكر والتقدير للأمير عبدالعزيز تركي الفيصل على حرصه الدائم، وللمتابعة التي تحظى بها اللعبة من أجل تهيئة كل الإمكانات لنجاح اللعبة، مؤكدًا حرص الجميع على بذل المزيد من الجهد ومواصلة العطاء من أجل تحقيق النتائج المرجوّة، التي تعكس المستوى المعروف عن لعبة الرماية.