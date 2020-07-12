"النقد" تطلق تطبيق "ساما تهتم" لخدمة وحماية عملاء القطاع المصرفي والمالي

منصة إلكترونية متقدمة تتيح لعملاء القطاعات المالية تقديم ومتابعة شكاواهم

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" رسمياً تطبيق "ساما تهتم" عبر أجهزة الهواتف الذكية، وذلك في إطار عملها على خدمة وحماية مصالح عملاء القطاع المصرفي والمالي العامل في المملكة، إذ يُعَدُّ ذلك هدفاً استراتيجياً تسعى المؤسسة إلى تحقيقه عبر حرصها على تقديم هذه القطاعات لمستوى متقدم من المعاملة العادلة والآمنة، وضمان انتشار الخدمات المالية على كل المستويات.

ويخدم تطبيق "ساما تهتم" جميع عملاء القطاعات التي تخضع لإشراف ورقابة المؤسسة (البنوك، شركات التأمين، شركات التمويل، وشركات المدفوعات)، وهو متاح على المتاجر الرسمية لأجهزة الهواتف الذكية "أبل ستور" و"جوجل بلاي" ويدعم المستخدمين باللغتين العربية والإنجليزية.

ويساعد التطبيق عند التسجيل لأول مرة المستخدمَ في إنشاء ملف جديد في النظام، يمكّنه من استقبال طلبات تقديم الشكوى، واستعراض كل الطلبات وتفاصيلها، ومتابعة مراحل سير الشكوى القائمة، والرد على استفسارات وطلبات الجهات المالية على الشكوى القائمة، إلى جانب مكتبة الطلبات المغلقة.

كما يحتوي تطبيق "ساما تهتم" على روابط تمكّن المستخدمين (العملاء وغير العملاء) من الدخول إلى مركز الوسائط الخاصة بالتوعية (مكتبة الفيديوهات، ومكتبة الصور) للرجوع إليها للحصول على معلومات موثوقة في الثقافة المالية، والحقوق والواجبات التي نصت عليها الأنظمة واللوائح الصادرة عن المؤسسة.

الجدير بالذكر، أن مبادرة "ساما تهتم" هي منصة إلكترونية متقدمة تتيح لعملاء القطاعات المالية تقديمَ ومتابعةَ شكاواهم إلى المؤسسة في إطار يضمن سرعة المعالجة والوضوح، وذلك عن طريق التحقق بمتابعة عدد من الآليات في هذا الشأن، والتي تتضمن تعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية خاصة المرتبطة منها بالأسعار والرسوم والعمولات وآلية تقديم الشكوى، والحد من مخاطر تعثر العملاء من خلال التأكيد على مسؤولية المؤسسات المالية باتباع الإقراض المنضبط، ودراسة ومعالجة شكاوى العملاء، واقتراح الضوابط التصحيحية للحد من مسبباتها، إلى جانب رفع مستوى الإرشاد والتوعية باستخدام مختلف القنوات المتاحة، وإعداد وتطوير سياسات وأنظمة حماية العملاء، وتعزيز مفهوم الشمول المالي في السوق المحلية، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بحماية العملاء (محلياً ودولياً).

وفي هذا الصدد، تدعو مؤسسة النقد كل عملاء البنوك والمصارف وشركات التمويل والتأمين والمدفوعات إلى ممارسة حقوقهم التي كفلتها الأنظمة واللوائح الصادرة عنها، وفي حال وجود أي مخالفة أو وقوع ضرر يُرجى مراجعة تلك الجهات في ذلك، وفي حال عدم تجاوبها يتم تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء في المؤسسة من خلال موقع "ساما تهتم" على الإنترنت SAMAcares.sa أو عبر التطبيق الخاص بالهواتف الذكية أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666، مؤكدة أنها ستطبق العقوبات وتتخذ كل الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة التي تشرف عليها بحق مخالفي تلك الأنظمة؛ لضمان حماية العملاء وسلامة القطاع المالي في المملكة.