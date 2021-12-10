مغامرات مثيرة ومحطات منوعة.. شاهد ختام فعاليات "شتاء حركية السياحي"

بين مهرجان المؤسس للإبل والمتحف الوطنى و"صقر الجزيرة"ومخيم الثمامة

اختتمت فعاليات ملتقى شتاء حركية السياحي الذي نظمته جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" بمشاركة جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، واستمر لمدة 6 أيام متتالية.

وتضمن الملتقى مجموعة من الفعاليات والزيارات والفقرات الشيقة؛ حيث قام المشاركون بزيارة إلى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، وزيارة أخرى إلى قرية زمان ضمن موسم مهرجان الرياض، واطلعوا على عدد من العروض الفنية والجلسات التراثية والثقافية؛ وذلك لترسيخ الانتماء الوطني في نفوس الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتعزيز اندماجهم في المجتمع.

كما قام المشاركون بزيارة إلى المتحف الوطني السعودي، وتعرفوا على مقتنيات ومحتويات المتحف وحضارة المملكة العربية السعودية، وإثراء المعلومات الثقافية لديهم حول تاريخ المملكة، بهدف تقوية أواصر الانتماء لحضارة الوطن العريقة، إضافة إلى زيارة لمتنزّه شجرة سلام التابع لموسم الرياض لإدخال البهجة والفرح والسرور إلى نفوس المشاركين، وقضاء أوقات ممتعة وسط المناظر الطبيعية والبحيرة المائية.

كما نظمت "حركية" زيارة للمشاركين إلى بوليفارد سيتي، لحضور الفعاليات والفقرات المتنوعة، والاطلاع على المتاجر المصممة، وجولة على محتويات البوليفارد سيتي.

كما تخلل الملتقى زيارة إلى متحف صقر الجزيرة، للاطلاع على فعاليات المتحف المتنوعة، إضافة إلى زيارة لـ"كومبات فيلد" ضمن فعاليات موسم الرياض للتعرف على التجارب العالمية ومشاهدة الألعاب التقنية والمغامرات المثيرة.

كما اصطحبت الجمعية المشاركين في رحلة إلى مخيم حركية الشتوي في منطقة الثمامة لقضاء أوقات سعيدة؛ حيث أعدت حركية مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة للضيوف.

وفي الختام قام المشاركون بزيارة إلى مقر الجمعية والتجول في أقسام وإدارات حركية للتعرف على البرامج والمبادرات التي تقدمها للمستفيدين.