إصابات يومية.. الولايات المتحدة تسجِّل 102.004 حالات بكورونا

و3.589 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 102.004 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3.589 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى بلوغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 27.229.862 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 473.699 وفاة.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442 11:04 PM

و3.589 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية

إصابات يومية.. الولايات المتحدة تسجِّل 102.004 حالات بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 102.004 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3.589 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى بلوغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 27.229.862 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 473.699 وفاة.

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