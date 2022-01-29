جمعية الخطة الخيرية في حائل تطلق برنامج توزيع كسوة الشتاء

يستفيد منه أكثر من ألفي شخص

أطلقت جمعية "الخطة" الخيرية، شمال حائل، برنامج توزيع كسوة الشتاء، الذي يستفيد منه أكثر من 2000 شخص ينتمون إلى 370 أسرة مسجلة في كشوفات الجمعية داخل مدينة الخطة والقرى المجاورة لها.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الخطة الخيرية، مطر بن مسير الشمري، أن هذا الدعم يأتي استمرارًا للدعم الكبير الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة للمواطنين المتضررين من موجة البرد والمستفيدين من الجمعيات الخيرية، والوقوف معهم في تلبية احتياجاتهم.

وأشار "الشمري" إلى أن البرنامج شَمِلَ توزيع الدفايات الكهربائية والبطانيات الشتوية على كل المستفيدين المسجلين في الكشوفات من الأسر المحتاجة والأيتام والأرامل والمرضى.

وقال "الشمري" في رسالة لـ"سبق": إن "الجمعية تعمل وفق خطط منظمة؛ مما يدفع العمل الخيري والاجتماعي نحو الرقي والنماء، بمتابعة ودعم من أعضاء مجلس الإدارة؛ بهدف تقديم العديد من المشاريع النوعية خلال العام، والعمل على خدمة المستفيدين في العديد من البرامج الخيرية".

وثمّن "الشمري" دور القائمين على المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" على تواصلهم الدائم مع كل الجمعيات الخيرية والأهلية؛ لتلمس حاجاتهم ودعمهم بشكل عاجل وسريع.

يشار إلى أن برنامج كسوة الشتاء في "خيرية الخطة" يأتي دعمًا من المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، خلال هذه الفترة التي تشهد موجة برد تجتاح البلاد؛ وخاصة المدن الشمالية من المملكة.