خادم الحرمين يستقبل المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا

نقل تحياتها للملك .. واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة، في الرياض اليوم، المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا سايمون ماكدونالد.

ونقل المبعوث البريطاني لخادم الحرمين الشريفين، تحيات رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي؛ فيما أبدى الملك المفدى تحياته لدولتها.

كما تم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وسفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس.