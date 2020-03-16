إيقاف إقامة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة بمساجد ليبيا

كإجراء احترازي لمنع تفشي "كورونا" .. و"الداخلية" تعلّق السفر

أوقفت الهيئة العامة للأوقاف الليبية، اليوم الإثنين، شعائر الصلوات الخمس وصلاة الجمعة في المساجد، حتى إشعار آخر، بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الهيئة الليبية: "بناءً على ما جاء في تقديرات أهل العلم المشار إليها واستجابة للتوجيهات الواردة في كلمة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج؛ القائمة على الحرص على المصالح العامة للمسلمين، ودفع الأذى عن عموم أهل بلادنا، فإنها تعلن عزمها الدعوة إلى إقامة الصلوات في المنازل".

وأضاف البيان وفق "سبوتنيك عربي": "إيقاف إقامة شعائر الصلوات الخمس وصلاة الجمعة في المساجد إلى أن يرفع الله البلاء عنا...، وذلك ابتداءً من صلاة مغرب يوم الإثنين: 16 / 03 / 2020م، وعلى الإمام تنبيه المصلين خلال صلاتَي الظهر والعصر من اليوم نفسه".

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني؛ في مدينة بنغازي -شرقي البلاد، تعليق السفر من وإلى ليبيا اعتباراً من الخميس المقبل 19 مارس، على خلفية الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.