"جامعة الملك سعود" تنظّم ندوة بعنوان "صحيح البخاري والقراءات المعاصرة"

يرعى مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر الندوة العلمية: (صحيح البخاري والقراءات المعاصرة: أنواعها، ومناهجها، ومصادرها)، والتي تنظمها كلية التربية؛ ممثلة في قسم الدراسات الإسلامية مسار السنة وعلومها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين ١٦- ١٧/ ٢/ ١٤٤١هـ، بقاعة الشيخ حمد الجاسر بالبهو الرئيس بالجامعة.

تهدف الندوة إلى إبراز منزلة كتاب "صحيح البخاري" ومكانته من كتب الحديث النبوي الشريف، وتعتني بتأطير المعايير المنهجية للتعامل مع ذلك الكتاب، كما تحرص الندوة على التعرف على أهم مناهج القراءات والدراسات المعاصرة لصحيح البخاري، وتقييمها.