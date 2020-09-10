"الأرصاد": يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

مصحوبة برياح نشطة.. تمتد إلى منطقة تبوك

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) تمتد إلى منطقة تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14- 38كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14- 36كلم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442 08:10 AM

مصحوبة برياح نشطة.. تمتد إلى منطقة تبوك

"الأرصاد": يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة) تمتد إلى منطقة تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14- 38كلم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14- 36كلم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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