شركة تابعة لـ"الأبحاث والإعلام" تستحوذ على 51 % من حصص "ثمانية للنشر" بقيمة 33.3 مليون ريال

قيمة الصفقة تتضمن سعر الشراء وزيادة في رأس مال شركة ثمانية مبينة أنه سيتم تمويل قيمتها من مواردها

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، توقيع "العربية للوسائل" -إحدى الشركات التابعة لها- أمس، اتفاقية شراء حصص مع كل من: عبدالرحمن علي أبو مالح، وأسيل صلاح باعبدالله، وشركة ميم للبحوث والدراسات، لغرض الاستحواذ على ما نسبته 51% من حصص شركة ثمانية للنشر والتوزيع (شركة ذات مسؤولية محدودة) بقيمة صفقة إجمالية 33.31 مليون ريال.

وقالت المجموعة، في بيان لها على "تداول"، إن قيمة الصفقة تتضمن سعر الشراء وزيادة في رأس مال شركة ثمانية، مبينة أنه سيتم تمويل قيمتها من مواردها وتدفقاتها النقدية.

وذكرت أن شركة ثمانية للنشر والتوزيع تعد من أبرز الشركات السعودية العاملة في مجال الإعلام الرقمي، حيث تقدم عديداً من برامج البودكاست والأفلام الوثائقية على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن إتمام الصفقة يخضع لعدد من الشروط المسبقة، بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة، ومنها الحصول على موافقة وزارة التجارة على تعديل عقد تأسيس شركة ثمانية للنشر والتوزيع لإدخال الشركة العربية للوسائل شريكاً جديداً، وموافقة الهيئة العامة للمنافسة وأي موافقات نظامية أخرى.

كما تتضمن الاتفاقية الضمانات والتعهدات الاعتيادية من قِبل البائعين في مثل هذه الصفقات، مشيرة إلى أن توقيع هذه الاتفاقية لا يعني إتمامها، حيث تتطلب الصفقة موافقات من قِبل الهيئة العامة للمنافسة.

وأشارت المجموعة إلى أنه لا يوجد تأثير مباشر على التزاماتها، متوقعة أن يبدأ الأثر المالي لهذه الصفقة ابتداءً من الربع الرابع من العام المالي 2021.

وأضافت، أن الاستحواذ على شركة ثمانية للنشر والتوزيع يمثل امتداداً للإستراتيجية التحولية الجديدة التي أطلقتها المجموعة أخيراً والرامية إلى تطوير محتوى نوعي وحصري يحاكي القضايا المحورية المعاصرة ويتسم بالدقة والمصداقية ويعتمد على التقنية والتفاعل من خلال منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية المختلفة.

وأشارت إلى أنها ستقوم بالإعلان عن إتمام الصفقة أو أي تطورات جوهرية أخرى في حينه، مبينة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة.