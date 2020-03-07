





14

كانوا على اتصال مباشر أو غير مباشر بإيطاليا

تسجيل 12 إصابة مؤكدة بـ"كورونا" في جورجيا

بلغ عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في جورجيا، 12 حالة مؤكدة.



وقال رئيس مركز مكافحة الأمراض بوزارة الصحة في جورجيا، أميران جامكيلريدز: تم إرسال 39 عينة من التحاليل إلى مختبر لوغار؛ ثلاث من هذه العينات لفيروس "كورونا" المستجد كانت نتائجها إيجابية.



وأضاف: العدد الإجمالي للمصابين بلغ 12 حالة، جميعهم تقريبًا كانوا على اتصال مباشر أو غير مباشر بإيطاليا، وكان هناك مصابان فقط مرتبطان بزيارة إلى إيران.