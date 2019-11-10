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نظير تبرُّعه بإحدى كليتَيْه لأخيه الذي كان يعاني فشلاً في الاثنتين

خادم الحرمين يوجِّه بمنح مواطن وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنح المواطن حسام علي فراج المزروعي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ وذلك نظير تبرعه بإحدى كليتيه لأخيه طارق الذي كان يعاني فشلاً في كليتَيْه. وقد أُجريت العملية بالمستشفى التخصصي بجدة.