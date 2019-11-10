خادم الحرمين يوجِّه بمنح مواطن وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

نظير تبرُّعه بإحدى كليتَيْه لأخيه الذي كان يعاني فشلاً في الاثنتين

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنح المواطن حسام علي فراج المزروعي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ وذلك نظير تبرعه بإحدى كليتيه لأخيه طارق الذي كان يعاني فشلاً في كليتَيْه. وقد أُجريت العملية بالمستشفى التخصصي بجدة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

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10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441 11:59 PM

نظير تبرُّعه بإحدى كليتَيْه لأخيه الذي كان يعاني فشلاً في الاثنتين

خادم الحرمين يوجِّه بمنح مواطن وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

عبدالله الراجحي

جدة

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وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنح المواطن حسام علي فراج المزروعي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة؛ وذلك نظير تبرعه بإحدى كليتيه لأخيه طارق الذي كان يعاني فشلاً في كليتَيْه. وقد أُجريت العملية بالمستشفى التخصصي بجدة.

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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

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