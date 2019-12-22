متجاهلًا الحظر الدولي للأسلحة.. "أردوغان": سنزيد الدعم العسكري للحكومة الليبية

غداة تصديق البرلمان التركي على الاتفاق الأمني بين الطرفين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الأحد)، أن بلاده ستزيد من الدعم العسكري للحكومة الليبية المعترف بها دوليًّا إذا اقتضت الضرورة، وستدرس الخيارات الجوية والبرية والبحرية، متجاهلًا الحظر الدولي المفروض على بيع أو توريد الأسلحة إلى ليبيا.



وقال "أردوغان"، في مناسبة في إقليم قوجه إيلي في شمال البلاد: "إن تركيا لن تتراجع على الإطلاق عن الاتفاقين اللذين أبرمتهما مع ليبيا".



وتساند تركيا حكومة فائز السراج في ليبيا المقسمة بين فصائل سياسية وعسكرية متناحرة منذ 2011.



وذكرت أنقرة أنها قد ترسل قوات إلى ليبيا إذا طلبت حكومة فائز السراج ذلك، رغم أن الاتفاق الأمني والعسكري المبرم بين الجانبين الذي صادق عليه البرلمان التركي أمس؛ لا يسمح بإرسال جنود، ويحصر التعاون في جانب التدريب.