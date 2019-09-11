"منبر الإرهاب".. 4330 مادة مُسيئة للبحرين بثتها الجزيرة في 8 سنوات

أكاذيب وتجاوزات لإثارة الفتن والقلاقل ودعم التطرف والجماعات الإرهابية

منذ أحداث 14 فبراير 2011، بثّت شبكة قناة الجزيرة، أكثر من 4330 مادة إعلامية عن البحرين، تتضمن إساءات وتجاوزات ضد المملكة.

وفي هذا الصدد أدانت وزارة الخارجية البحرينية، ممارسات قناة الجزيرة القطرية، التي ارتكبت الكثير من الإساءات والاعتداءات السافرة، وحضها السافر على إثارة الفتن والقلاقل، ودعم التطرف والجماعات الإرهابية، وعدم احترامها لسيادات الدول واستقلالها، التي نصت عليها المواثيق الدولية، ومبادئ القانون الدولي؛ مما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية لكبح وإيقاف هذه القناة الهدامة، وعدم التغاضي عن ممارساتها المرفوضة تجاه شعوبنا ودولنا.

وأكدت الوزارة في مذكرة شارحة، أرفقتها بمشروع قرار الإدانة، الذي تَقَدّمت به أخيرًا للمندوبين الدائمين في جامعة الدول العربية، ونقلتها صحيفة "البيان" الإماراتية، أن قطر دأبت مستخدمة ذراعها الإعلامية، قناة الجزيرة، على نقل الأخبار المفبركة، وبث التقارير المسيئة للمملكة، والمليئة بالأكاذيب والمغالطات ضمن مخططاتها التخريبية؛ لزعزعة الأمن والاستقرار في البحرين، وتهديد السلم الأهلي والاجتماعي، وزرع الكراهية، وتذكية الطائفية؛ لشَق وحدة الصف الوطني فيها. كما دأبت قناة الجزيرة في برامجها وأفلامها وتقاريرها الإخبارية المفبركة، على الإساءة لكل ما هو عربي، والعمل على زرع الفتنة والكراهية، والتحريض المتواصل ضد الأنظمة والثوابت الوطنية، دون أي التزام بضوابط ومبادئ ميثاق الشرف الإعلامي العربي.

دور هدام

وأضافت في مذكرتها: "تمثل قناة الجزيرة القطرية، الذراعَ الإعلامية لدولة قطر، وتقوم -منذ إنشائها- بدور هدام في جميع الدول العربية، وتعمل على نشر الفكر المتطرف، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتقويض مفاهيم الدولة الوطنية". وتابعت: "لم تسلم أي دولة في منظومة جامعة الدول العربية من الإساءات المتكررة لقناة الجزيرة القطرية، وبثها للبرامج والأخبار والتقارير المفبركة، والتي تخدم أهدافها في زرع الفتنة والكراهية في المجتمعات العربية، وضرب السلم الأهلي والوطني، والتحريض المتواصل على زعزعة الأمن والاستقرار فيها".

فعلى سبيل المثال لا الحصر، برنامج "الساعات الأخيرة"، وتحريضه المباشر على مصر، عبر القنوات المخصصة لذلك، وكذلك التقارير والأخبار المسيئة للمملكة العربية السعودية، ومنها برنامج "سوداء اليمامة" و"ما خفي أعظم- أين الجثة"، وبرامجها وأخبارها المنافية للحقيقة ضد اليمن، والتشكيك المتعمد في الدور الكبير الذي يقوم به التحالف العربي، ونقل صورة مغايرة عما يحدث على أرض الواقع، وكذلك برامجها ضد الإمارات، ومنها برنامج "للقصة بقية"، وكذلك برامجها ضد المغرب، ومنها برنامج "سؤال الجزيرة أين الثروة".

وبحسب المذكرة؛ قامت قناة الجزيرة على مدى عقدين، باستضافة العديد من الجماعات الإرهابية والفئات المارقة والخارجة عن القانون، والمطلوبة قضائيًّا في الدول العربية؛ وذلك بُغية تحقيق أهدافها البغيضة في زرع الكراهية والفتنة والحقد لدى الشعوب على أنظمتها الوطنية؛ لزعزعة السلم الأهلي فيها، وصولًا للحض على استخدام العنف والإرهاب؛ خدمةً لأجندة تخريبية ولأهداف خارجية، انتهجتها القناة منذ تأسيسها من الحكومة القطرية.

وأضافت: تنتهك القناة جميعَ مواثيق الشرف الإعلامية الدولية، ومنها الشرف الإعلامي العربي، والذي تنص المادة الأولى منه على الحفاظ على خصوصيات المجتمع العربي، كما أن المادة الخامسة منه تدعو إلى الحرص على التضامن العربي، في كل ما يقدمه الإعلام العربي للرأي العام، في الداخل والخارج، وتجنب نشر أو عرض أو إذاعة أو بث ما من شأنه الإساءة للتضامن العربي.

ونصّت المادة التاسعة على الالتزام بالصدق وتحري الدقة في ما يبثه الإعلام العربي بكافة أشكاله من بيانات ومعلومات وأخبار، واستقاءها من مصادرها الأساسية.

منبر الإرهاب

وأكدت المذكرة، أن قناة الجزيرة تُعَد، المنبر الرئيسي في نشر أفكار الجماعات الإرهابية والمتطرفة؛ كالقاعدة وداعش، وبوكو حرام، وحركة الشباب في الصومال، وأنصار الله الحوثية، وغيرها من التنظيمات الإرهابية، وقد كان ذلك جليًّا في أن معظم بيانات القاعدة وداعش والمنظمات الإرهابية الأخرى، كانت تُبَث حصريًّا من هذه القناة؛ حيث دأبت قطر مستخدمة ذراعها الإعلامية على نقل الأخبار المفبركة، وبث التقارير المسيئة للبحرين، والمليئة بالأكاذيب والمغالطات؛ وذلك ضمن مخططاتها التخريبية لزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، وتهديد السلم الأهلي والاجتماعي، وزرع الكراهية وتذكية الطائفية؛ لشَق وحدة الصف الوطني فيها.

وهذا ما يتنافى مع المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي في احترام سيادة الدول واستقلالها، وما برنامجها الأخير "ما خفي أعظم" المنافي للحقيقة والواقع، وما قبله في برنامجها "صرخة في الظلام"، واستمرارها في الحض على الفتنة والكراهية في برامجها وأخبارها؛ إلا دليل على مواصلة قناة الجزيرة على عدم احترامها لجميع المواثيق، ومن مؤشراتها:

ووفقًا للمذكرة؛ بثت أكثرَ من 4330 مادة إعلامية عن البحرين منذ أحداث 14 فبراير 2011 وحتى وقت قريب، ومنها 232 برنامجًا، و3470 خبرًا، بمعدل 1.5 مادة يوميًّا، تتضمن إساءات وتجاوزات ضد المملكة وقيادتها ورموزها وشعبها.

كما تم نشر أكثر من 1435 مادة إعلامية مسيئة عن البحرين منذ إعلان المقاطعة الخليجية والعربية للدوحة في 5 يونيو 2017 وحتى وقت قريب، وتشمل أخبارًا وتقارير ومعلومات مغلوطة، وبرامج تحريضية، وبشكل مكثف وممنهج على مدى العام والنصف تقريبًا، وبنسبة تتجاوز 33% من إجمالي المواد المرصودة خلال السنوات الثمانية الأخيرة، وبمعدل 2.7 مادة مسيئة يوميًّا.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية في بيان بثته وكالة الأبناء "واس"، شددت على أنه لن يكون هناك حل لأزمة قطر؛ إلا عبر استجابة الدوحة لمطالب الدول الأربع وتوقفها عن دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين، وكفّ تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأربع لتصبح جارًا وشريكًا وثيقًا، كما أن الحل لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.