كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 3292 إصابة جديدة و460 حالة بباكستان

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 3292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و29 وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان لها اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد بلغ 406 آلاف و65؛ فيما بلغ عدد الوفيات 3187.

باكستان

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1280822، منها 22501 حالة نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 28638؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1229638.