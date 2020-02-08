وزير الصحة يؤكّد: لم تُسجل أيّ حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد بالمملكة

قال: جميع حالات الاشتباه التي فُحصت نتائجها سليمة

أكّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ عدم تسجيل أيّ حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، وقال "نحن نعمل احتياطات كبيرة لمنع العدوى في أيّ مستشفى عند وجود أيّ اشتباه، وهذا يُحدث لبساً عند البعض".

وتابع القول "جميع حالات الاشتباه التي فُحصت كانت نتائجها سليمة، ولله الحمد".

جاء ذلك في تغريده لـ"الربيعة"؛ على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".