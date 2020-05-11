بالفيديو .."متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 38 % مواطنون و62 % غير سعوديين

149 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين الموافق 2020/05/11 م، إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 38% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 62% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 149 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1280 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 12737 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 255 متوفى.

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