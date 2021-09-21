رئاسة الحرمين تطلق فيلم "جيل الرؤية" بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

ضيوف الله.. جيلاً يضيف علاه بالخير والإعمار.. أنا ابن هذي الدار

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي- ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والاتصال- فيلم "جيل الرؤية" بعنوان: "ضيوف الله.. جيلاً يضيف علاه بالخير والإعمار.. أنا ابن هذي الدار" بمناسبة اليوم الوطني الـ 91.

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21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443 09:26 PM

ضيوف الله.. جيلاً يضيف علاه بالخير والإعمار.. أنا ابن هذي الدار

رئاسة الحرمين تطلق فيلم "جيل الرؤية" بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي- ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والاتصال- فيلم "جيل الرؤية" بعنوان: "ضيوف الله.. جيلاً يضيف علاه بالخير والإعمار.. أنا ابن هذي الدار" بمناسبة اليوم الوطني الـ 91.

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