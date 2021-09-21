رئاسة الحرمين تطلق فيلم "جيل الرؤية" بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي- ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والاتصال- فيلم "جيل الرؤية" بعنوان: "ضيوف الله.. جيلاً يضيف علاه بالخير والإعمار.. أنا ابن هذي الدار" بمناسبة اليوم الوطني الـ 91.
ضيوف الله.. جيلاً يضيف علاه بالخير والإعمار.. أنا ابن هذي الدار
أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي- ممثلة في الإدارة العامة للإعلام والاتصال- فيلم "جيل الرؤية" بعنوان: "ضيوف الله.. جيلاً يضيف علاه بالخير والإعمار.. أنا ابن هذي الدار" بمناسبة اليوم الوطني الـ 91.