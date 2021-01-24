موجز "سبق" الأسبوعي.. استنكار شديد للهجمات الحوثية و6 ملايين يعودون للدراسة وساكن جديد للبيت الأبيض

"فيصل بن فرحان" يؤكد تميز العلاقة بواشنطن.. وإشادة عالمية بمشروع برنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة