مواطنون في "جبال جازان" يناشدون تمديد قرار تملك العقار

بعد جشع المكاتب برفع الأسعار لضيق الوقت وزيادة الطلبات

شكا المواطنون القاطنون بالمحافظات الجبلية بمنطقة جازان لـ"سبق" من الأسعار الخيالية للمكاتب الهندسية للرفع المساحي للأراضي، مؤكدين أن المكاتب الهندسية التي تقدم خدمات الرفع المساحي لديهم قليلة جدًا، ولا يتعدى عددها أصابع اليد الواحدة، مما جعل فترة المهلة غير كافية للعدد الهائل من الطلبات.

وذكر المواطنون أن المكاتب الهندسية استغلت ضيق الفترة المعطاة للمواطنين لإثبات ملكية أراضيهم، وذلك برفع الأسعار بشكل خيالي، والمتضررون هم من ذوي الدخل المحدود، مطالبين في ذات الوقت، بتمديد مهلة تملك العقار لسنة أخرى، كي تقل الطلبات على المكاتب وتتراجع الأسعار.

وناشد سكان المحافظات الجبلية بمنطقة جازان، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، تمديد المهلة لطلبات تملك العقار، ومتابعة الجهات المسؤولة استغلالهم المواطنين بالأسعار الخيالية، إذ لا يوجد سقف معين للأسعار واستغلال وجشع من المكاتب الهندسية.

وكانت الهيئة العامة لعقارات الدولة قد نشرت تفاصيل تعديلات قواعد وآلية النظر في طلبات تملك العقارات، وكشفت المادة الثالثة من القواعد عن شروط قبول طلب التملك، وتضمنت أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5- 5- 1442هـ الموافق 20- 12- 2020م.