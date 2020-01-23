عبدالعزيز بن سلمان : المملكة تضمن إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق

خلال مشاركته بجلسة حوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن المملكة تضمن إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق.

وأضاف خلال مشاركته بجلسة حوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "أولويات مجموعة العشرين 2020": العالم يعترف بـالمملكة كمسؤول وفاعل مؤثر في الساحة الدولية.