عبدالعزيز بن سلمان : المملكة تضمن إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق

خلال مشاركته بجلسة حوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن المملكة تضمن إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق.

وأضاف خلال مشاركته بجلسة حوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "أولويات مجموعة العشرين 2020": العالم يعترف بـالمملكة كمسؤول وفاعل مؤثر في الساحة الدولية.

وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان المملكة العربية السعودية إمدادات الطاقة

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23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441 02:21 PM

خلال مشاركته بجلسة حوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي

عبدالعزيز بن سلمان : المملكة تضمن إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن المملكة تضمن إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق.

وأضاف خلال مشاركته بجلسة حوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "أولويات مجموعة العشرين 2020": العالم يعترف بـالمملكة كمسؤول وفاعل مؤثر في الساحة الدولية.

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وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان المملكة العربية السعودية إمدادات الطاقة

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