عبدالعزيز بن سلمان : المملكة تضمن إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن المملكة تضمن إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق.
وأضاف خلال مشاركته بجلسة حوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "أولويات مجموعة العشرين 2020": العالم يعترف بـالمملكة كمسؤول وفاعل مؤثر في الساحة الدولية.وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان المملكة العربية السعودية إمدادات الطاقة
خلال مشاركته بجلسة حوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي
قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن المملكة تضمن إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق.
وأضاف خلال مشاركته بجلسة حوارية في المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "أولويات مجموعة العشرين 2020": العالم يعترف بـالمملكة كمسؤول وفاعل مؤثر في الساحة الدولية.