مجدداً.. مواقع خارجية تنتحل شعار "سبق" لتمرير كذبة جديدة عنوانها قرار "تعليق الدراسة"

نشرت صفحة مزورة انتحلت اسم وشعار "سبق" خلال الساعات الماضية خبراً غير صحيح عن تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا، وعمد القائمون على الصفحة المشبوهة أيضاً إلى تداول صورة للخبر المزور، في واقعة متكررة، اعتمدوا خلالها سياسة التلفيق والتزوير؛ لتمرير أكاذيبهم على أنها منشورة في "سبق" بتصميم مشابه للموقع الإخباري للصحيفة.

وتؤكد "سبق" مجدداً عدم علاقتها بالمتداول جملةً وتفصيلاً، موضحة أن جميع أخبار الصحيفة مكانها الوحيد موقعها الرسمي: https://sabq.org وعبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، داعية الجميع لتحري الدقة والأمانة في النشر والنقل.

كما تودّ صحيفة "سبق" الإلكترونية أن تؤكد لقرائها أنها تستقي أخبارها من مصادرها الموثوقة، مشددة على أنها ليس لها علاقة بما يتم تداوله بعيداً عن موقعها الرسمي ومنصاتها الموثقة.

وكانت مواقع مشبوهة قد عمدت خلال السنوات الأخيرة إلى استغلال اسم "سبق" ومصداقيتها أمام قرائها؛ لتمرير أخبار كاذبة في واقعة باتت مفضوحة أمام قراء ومتابعي "سبق".