العراق.. تسجيل 27 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا

الصحة العراقية: مجموع الإصابات بلغ 1847 والوفيات 88 حالة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاثنين، تسجيل 27 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة أن "مختبراتها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 27 إصابة في محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية والمثنى وأربيل".

ووفق روسيا اليوم أضاف: "تم تسجيل حالة وفاة واحدة في محافظة النجف، وتسجيل 23 حالة شفاء"، مشيراً إلى "فحص 2311 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق".

وأشار إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 1847، والوفيات 88 حالة، بينما حالات الشفاء وصلت لـ1286".