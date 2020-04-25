انهيار سعر النفط الفنزويلي.. والبرميل يهوي لـ9.9 دولارات

أدنى مستوى له منذ أكثر من 20 عاماً

تراجع سعر برميل النفط الفنزويلي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عشرين عاماً، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، بينما يشهد هذا البلد انتشاراً لوباء فيروس "كورونا" المستجد، حسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم السبت.

وذكرت وزارة النفط الفنزويليّة أنّ سعر برميل النفط الفنزويلي هبط بين الاثنين والجمعة الماضيين إلى أقلّ من عشرة دولارات.

وأضافت الوزارة التي تعتمد في أرقام إنتاجها النفطي العملة الصينية (اليوان)؛ احتجاجاً على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، أن سعر البرميل الواحد من نفطها بلغ 70.62 يوان (9.9 دولارات) بين الاثنين والجمعة، في سابقة منذ 1998 عندما بلغ سعر البرميل 9.38 دولارات.

وخسر النفط الفنزويلي بذلك 23.2 بالمائة من قيمته بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبق.

وكانت أسعار النفط انهارت في الأشهر الأخيرة في الأسواق الدولية، وخصوصاً خلال الأسبوع الجاري الذي بلغ فيه سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط ناقص 37.36 دولاراً الاثنين الماضي؛ بسبب انخفاض الطلب مع إجراءات العزل المفروضة على نصف سكان العالم لوقف انتشار الوباء.