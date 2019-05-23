أمير الرياض يتبرع بـ200 ألف ريال لكفالة الأيتام بـ"إنسان"

الجمعية تقدّم خدماتها لأكثر من 40 ألف يتيماً ويتيمة وأرملة

قدّم أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، تبرعاً بمبلغ 200 ألف ريال، لدعم مشروع الكفالة في "إنسان".

ورفع مدير عام الجمعية صالح بن عبدالله اليوسف، باسمه ونيابة عن أبناء ومنسوبي الجمعية شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض، على هذا الدعم السخي.

وقال: تبرع الأمير فيصل بن بندر يأتي استمراراً لدعمه الكريم لجمعية "إنسان"، وتشجيعه الدائم لأعمال الجمعية، من خلال توجيهاته السديدة التي كان لها الأثر، فيما تحقق من استمرارية ونمو ونجاح الجمعية، وحثه أفراد المجتمع على دعم الجمعية لمواصلة رسالتها، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر من خلال دفع مسيرة التنمية الاجتماعية، والمضي بها قدماً لتوفير الرفاه والحياة الكريمة لكل أفراد المجتمع.

وأضاف: الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من 40 ألف يتيماً ويتيمة وأرملة في منطقة الرياض، عبر 20 فرعاً منتشرة في محافظات منطقة الرياض، منها خمسة فروع في العاصمة، و15 فرعاً في كل من محافظات "الخرج - الدوادمي – الزلفي – المجمعة – الأفلاج – وادي الدواسر – القويعية – رماح – حوطة بني تميم – السليل – شقراء – عفيف – الحريق – مرات-حريملاء" تقدّم لهم النفقات الأساسية والموسمية بأساليب عصرية، من خلال البطاقات الإلكترونية التي تُصرف للأسر، مما يوفر عليها العناء، ومشقة الطريق، وحفاظاً على كرامتهم أثناء حصولهم على خدمات الجمعية.

جدير بالذكر أن برنامج الكفالات في جمعية "إنسان"، يسهم بسد احتياجات أسر الجمعية وتقديم النفقات الأساسية والموسمية للمستفيدين، وتنقسم الكفالة في إنسان إلى "كفالة يتيم، كفالة دائمة كفالة أم اليتيم"، وتبلغ قيمة الكفالة 300 ريال شهرياً للفرد الواحد.