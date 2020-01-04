"السحيباني": المملكة لا تألو جهدًا في تمكين الشباب ومحاربة الإرهاب

اختتام اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب بالقاهرة

أكد وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة عبدالرحمن بن عبدالله السحيباني أن المملكة العربية السعودية لا تألو جهدًا في تمكين الشباب، مشددًا على أن المملكة سبّاقة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ولها جهود كبيرة في هذا المجال.

وقال "السحيباني" في تصريح له في ختام أعمال اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الـ64 التي عُقدت في وقتٍ سابق بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة اليوم إنه تمت مناقشة عدد من البنود، واتفق الوزراء على تفعيلها، مشيرًا إلى أن جزءاً من هذه البنود تمت إحالته للجان الشبابية والرياضية؛ لدراستها بما يحقق مصلحة الشباب ورياضي الوطن العربي.

وأفاد بأن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على تمكين الشباب بما يحقق مصالحهم، وكذلك الرياضيين في الوطن العربي.

وبشأن موافقة المكتب التنفيذي على تنظيم جمهورية العراق لدورة الألعاب العربية 2021 نوّه وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة أن المملكة داعمة للعراق الشقيق من أجل إقامة هذه الدورة.