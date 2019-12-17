خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية اليونان

بحثا التعاون واستعرض معه مستجدات المنطقة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس.

وجرى خلال الاستقبال، بحث أوجه التعاون الثنائي بين المملكة واليونان، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض المستجدات في المنطقة.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير اليونان لدى المملكة إيوانيس تاغيس، وعدد من المسؤولين.

الملك سلمان بن عبدالعزيز وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس

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17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441 12:19 PM

بحثا التعاون واستعرض معه مستجدات المنطقة

خادم الحرمين يستقبل وزير خارجية اليونان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس.

وجرى خلال الاستقبال، بحث أوجه التعاون الثنائي بين المملكة واليونان، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى استعراض المستجدات في المنطقة.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير اليونان لدى المملكة إيوانيس تاغيس، وعدد من المسؤولين.

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الملك سلمان بن عبدالعزيز وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس

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