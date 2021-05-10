"حساب المواطن" يبدأ إيداع الدعم المخصص لشهر مايو

للمستفيدين المكتملة طلباتهم

بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأوضح البرنامج، عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً: "بدأ -قبل قليل- إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الاثنين، بإذن الله".

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10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442 12:39 AM

للمستفيدين المكتملة طلباتهم

"حساب المواطن" يبدأ إيداع الدعم المخصص لشهر مايو

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأوضح البرنامج، عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً: "بدأ -قبل قليل- إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الاثنين، بإذن الله".

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