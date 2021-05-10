"حساب المواطن" يبدأ إيداع الدعم المخصص لشهر مايو

بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
وأوضح البرنامج، عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً: "بدأ -قبل قليل- إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الاثنين، بإذن الله".
للمستفيدين المكتملة طلباتهم
بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
وأوضح البرنامج، عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً: "بدأ -قبل قليل- إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الاثنين، بإذن الله".