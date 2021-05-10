"حساب المواطن" يبدأ إيداع الدعم المخصص لشهر مايو

للمستفيدين المكتملة طلباتهم

بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.



وأوضح البرنامج، عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً: "بدأ -قبل قليل- إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الاثنين، بإذن الله".