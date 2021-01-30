"التعاون الإسلامي" تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي مقذوفًا عسكريًّا تجاه مستشفى بجازان

دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مقذوفًا عسكريًّا من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان، سقط في حديقة مجاورة لمستشفى الحرث العام.



وشدّد العثيمين في بيان اليوم على إدانة منظمة التعاون الإسلامي الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ومَن يقف وراءها، ويمدها بالمال والسلاح.