الجامعة الإسلامية تتخذ إجراءات احترازية للوقاية من كورونا

تأجيل حفل التخرج ومعرض الكتاب وتعليق الأنشطة وإيقاف البصمة

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عددًا من الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من مرض كورونا المستجد، تماشيًا مع قرارات اللجنة المعنيّة بمتابعة مستجدات الوضع الصحي للفيروس بالمملكة.

وتضمّنت الاحترازات المتخذة من الجامعة، إلغاء الحفل الختامي لمهرجان الثقافات والشعوب التاسع، المقرر عقده الأحد (13 رجب الحالي)، وتأجيل حفل التخريج لهذا العام والمقرر عقده (6 شعبان المقبل) إلى إشعار آخر.

كما جرى تأجيل معرض الكتاب والمعلومات الـ37 المقرر افتتاحه (23 رجب الحالي)، والمباراة النهائية على كأس العالم للجنسيات في الجامعة إلى إشعار آخر.

وقررت الجامعة تعليق جميع الأنشطة والفعاليات، بما فيها الندوات والمحاضرات العامة، واتخاذ التدابير اللازمة من الجهات التعليمية داخل القاعات الدراسية، ومن ذلك: خفض أعداد الطلاب في القاعات، والمحافظة على المسافات داخل القاعات بين الطلاب على غرار وضع الامتحانات، وإغلاق مناطق التجمع، وتعليق العمل بالبصمة لإثبات الحضور والانصراف في جميع الإدارات بالجامعة؛ اعتبارًا من يوم الثلاثاء (15 رجب الحالي) وحتى إشعار آخر.