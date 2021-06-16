أمانة الرياض: إغلاق 191 مشتلاً لم تلتزم بالضوابط والتعليمات

بعد انتهاء مهلة التصحيح ضمـن خطــة شاملــة لتحسيــن أوضاعها

أعلنت أمانة منطقة الرياض إغلاق 191 مشتلاً بعد انتهاء مهلة التصحيــح ضمـن خطــة شاملــة لتحسيــن أوضاعها.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: بعد دراسة متكاملة لأوضاعها ومهلة 60 يوماً للتصحيح، أغلقنا 191 مشتلاً زراعياً لم تلتزم بالضوابط والتعليمات.

وأضافت: توزّعت المشاتل المغلقة في نطاق 9 بلديات فرعية.