"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مُثارة على تبوك

تستمر حتى الساعة السابعة مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك, تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدنٍّ في مدى الرؤية على مدينة تبوك.

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.