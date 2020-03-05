كوريا الجنوبية: عدد الإصابات بفيروس كورونا يقترب من 6 آلاف

36 دولة تفرض حظرًا شاملًا على دخول الأشخاص الآتين منها

اقترب العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية من 6 آلاف إصابة، وهو الأكبر خارج الصين؛ حيث سجّلت السلطات 145 إصابة جديدة.

وقالت السلطات الصحية في البلاد: إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5.766، مع 35 حالة وفاة.

وحتى الآن فرضت 36 دولة حظرًا شاملًا على دخول الأشخاص الآتين من كوريا الجنوبية؛ وفقًا لوزارة الخارجية في سيئول.