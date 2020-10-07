إدارة الشرقية: 99% نسبة دخول تسجيل قيادات المدارس عبر منصة مدرستي

"الباحص": أكثر من 375 ألف طالب وطالبة تفاعلوا عن بُعد

كشفت إدارة التعليم في المنطقة الشرقية عن تقرير حديث لنظام التعليم الإلكتروني منصة "مدرستي"، وسجلت المؤشرات الرئيسية نمواً كبيراً خلال الأسابيع الماضية.

وقال مدير عام إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية، سعيد الباحص لـ"سبق": إن نسبة دخول قيادات المدراس لمنصة مدرستي والتفاعل معها وصل إلى 99%، بمتوسط 20 مرة دخول شهرياً لنحو 1324 مدرسة، مؤكداً أن نسبة دخول الكادر التعليمي تجاوزت حاجز 97% لنحو 33770 معلما ومعلمة، فيما تجري إدارة التعليم دعوماً تقنية لنحو 3% لتمكينهم من الدخول المستمر.

وأضاف "الباحص" أن معدلات دخول الطلاب والطالبات ارتفعت لتصل إلى 96% لنحو 375698 طالباً وطالبة، وهو ما يشكل قفزة نوعية مقارنة ببداية التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي، حيث قدمت إدارة التعليم الدعم والمساندة واستكمال تسجيل الطلاب والطالبات منذ الأسبوع الأول، منوهاً بالتعاون المثمر بين التعليم وأسر الطلاب في المنطقة الشرقية والذي ساهم في نتائج التقارير ومفرزات المؤشرات التي أظهرت هذه المكتسبات.

وأشار إلى أن عدد الزيارات الإشراقية وصلت إلى نسبة 83% لنحو 590 مشرفاً ومشرفة على أداء المدارس عبر المنصة، مبيناً أن طلاب وطالبات التربية الخاصة حظوا بجلسات فردية لاستمرار تعليمهم عبر 3040 جلسة تعليمية على مدى الأسابيع الماضية.

وأفاد "الباحص" أن إدارة التعليم وزعت ما يزيد عن 2341 جهازاً لوحياً وحاسوبياً للطلاب والطالبات من خلال برنامج تكافل، كما قدمت 443 برنامجاً توعوياً لمختلف الفئات، مستعرضاً عدد جلسات التدريب والاستشارات التي وصلت لـ537 جلسة حضورية أو هاتفية، كما قدمت مدارسها نحو 392 أسلوب تدريس حديثاً يلائم طبيعة التعليم الرقمية.

وذكر أن إدارة التعليم قدمت 883 برنامجاً تدريبياً وورشة عمل عن بعد استهدفت 22675 مستفيداً، لافتاً إلى أن إدارة التعليم بالمنطقة تعمل وفق منظومة قياس الأداء وتحليل المؤشرات دورياً لتعزيز فرص التميز ومعالجة التحديات التي تواجه بعض الطلاب والطالبات لرفع مستوى وجودة التحصيل العلمي وتحسين نواتج التعلم ضمن خطوات التطوير لوزارة التعليم.